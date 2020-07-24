ABD Başkanı Donald Trump'ın Ayasofya rahatsızlığı ilk namaz günü toplandılar

ABD'de ülkenin Başpiskoposu Elpidoforos ile bir araya gelen Başkan Donald Trump Türkiye'nin Ayasofya kararını görüştü. Görüşmede Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararından duyduğu "memnuniyetsizliği" dile getirdi.

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ABD'de yönetim ve Hristiyan camiasında Ayasofya rahatsızlığı hakim.. Başkan Trump ülkenin Başpiskoposu Elpidoforos ile bir araya geldi. Görüşmede Trump'ın "Ayasofya kararından memnun değilim' dediği öğrenildi.

Washington'da Pence ile yaptığı 30 dakikalık toplantı sonrası, kendisinin Beyaz Saray’da olduğunu öğrenen Trump’ın isteğiyle oval ofiste görüşen ikili, bugün ibadete açılacak olan Ayasofya’nın durumu hakkında konuştu.

Fener Rum Patrikhanesi'nin yetki alanı içinde bulunan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos, görüşme sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Trump ve Pence ile bir araya gelerek, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden duyduğumuz dehşeti ve dini özgürlükler konusundaki kaygılarımızı iletebildiğim için çok memnunum" ifadelerini kullandı.

“Trump Türkiye'deki azınlıklar için endişeli''

Görüşmede Ayasofya’nın ibadete açılmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği belirtilen Trump’ın ayrıca Türkiye'deki azınlıkların dini özgürlüklerinin korunması konusundaki endişesini de dile getirdiği söylendi.

Bu sırada ABD Başkan Yardımcısı Pence ise görüşme sonrası attığı twette, "ABD, Ayasofya’nın farklı inançlara sahip insanlar için bir ilham ve yansıma kaynağı olarak erişilebilir kalması çağrısında bulunan Yunan Ortodoks Kilisesi ile beraberdir" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda, Danıştay'ın Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar vermesine yönelik kararının ardından ilk uluslararası tepki Rus Ortodoks Kilisesi ve Yunanistan'dan gelmişti.