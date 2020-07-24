İkinci el konut kredisinde değişikliğe gidildi faiz oranı yükseldi

Kamu bankaları ikinci el konut kampanyasında değişikliğe gitti. Faiz oranı 0,79'a çıkarılırken, vade kısaldı, ödemesiz dönem ise kaldırıldı.

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Avantajlı konut kredilerinde koşullar değişti. 12 aya kadar ödemesiz dönem uygulaması sona erdi. İkinci elde de yeni düzenlemeler yapıldı. BDDK verilerine göre 17 Temmuz itibarı ile konut kredisi hacmi 251 milyar 237 milyon TL oldu.

Konuya ilgili açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İkinci El konutlar için konut kredisi aylık faiz oranı %0.79’a çıkartılırken, kredi vadesindeki azami süre ise 120 aya düşürüldü. Gerek birinci el gerekse ikinci elde 12 aya kadar ödemesiz dönem uygulamasına son verilerek sadece 3 aya kadar ödemesiz dönem hakkı tanındı. 22.07.2020 tarihine kadar başvuru girişi yapılmış olan Avantajlı Konut Kredileri, başvuru geçerlilik süresi içinde koşulları değişmeksizin kullandırılabilecek. Lakin 23 Temmuz ve sonrası başvurularda yeni şartlar geçerli olacak” diye konuştu.

Düzenleme İkinci Eldeki Satışları Etkileyecek

İkinci elde gerçekleşen konut satışlarının daha yüksek bir orana sahip olduğuna dikkat çeken Özelmacıklı, “Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 iken, ikinci elin payı %69,1 seviyesinde. Sadece Haziran ayında 131 bin 380 ikinci el konut satıldı. Zaten 1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında satış görmüş taşınmazlar ile refinansman ve borç transferleri yapılan taşınmazlar kampanyadan faydalanamıyordu. Hatta bazı meslekler dışında kredi verilmemeye başlanmıştı. Yeni düzenleme ile vade düştü, faiz oranı ise yüzde 0.74 den, yüzde 0.79’a çıkarıldı. 300 bin TL’lik bir kredide, bu faiz artışı nedeni ile tüketici toplamda 11 bin 738 lira fazla ödeme yapmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Tok Satıcıları ve Fırsatçıları Emlak İşletmelerine Sorun

Tüm Altın Emlak temsilcilerinde ilanların fiyat geçmişlerini ve hareketlerini takip eden yazılımlar kullandıklarına vurgu yapan Özelmacıklı, “Bu yazılımlar ile mal sahiplerinin hangi tarihte ilan girdiklerini, fiyat değişimlerini, rakip pazar analizlerini takip ediyor ve raporlayabiliyoruz. Ayrıca şirket olarak fiyatı piyasa değerinin üstünde olan taşınmazların satış yetkisini almıyoruz” şeklinde konuştu.