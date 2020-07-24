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Bünyamin Topçuoğlu kimdir aslen nereli Ayasofya cami imamı yaşı kaç?

Ayasofya Camisi'ne imam olarak atanan 3 kişiden biri olan Bünyamin Topçuoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Aslen Erzurumlu olan Bünyamin Topçuoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Bünyamin Topçuoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki 40 yaşında olan Bünyamin Topçuoğlu kimdir, evli mi, aslen nereli?

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapıyordu.

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