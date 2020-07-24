Ayasofya'da yer bulamayan vatandaşlar Yenikapı Miting alanında namaz kıldı

Ayasofya'ya 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazına katılmak için giden vatandaşlar cami çevresinde yer bulamayınca Yenikapı miting alanına giderek namaz kaldı.

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Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra bugün namaz kılındı.

Vatandaşlar akın etti yer kalmadı

Yüzbinlerce vatandaş, Sultanahmet'e namaza iştirak etmek için gelirken, Ayasofya'nın etrafının dolması nedeniyle bazı vatandaşlar da cuma namazını Yenikapı Meydanı'nda kıldı. Yoğunluktan dolayı Ayasofya çevresinde namaz kılamayan bazı vatandaşların gözyaşlarına boğulduğu görüldü.