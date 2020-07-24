Meclis Başkanı Şentop fotoğrafını paylaştı! 'Fatih’inin vasiyeti yerine geldi'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamada 'İstanbul’un aziz Fatih’inin vasiyeti yerine geldi, emanet emin ellerde." diye yazdı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"Fatih’inin vasiyeti yerine geldi"

Şentop, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Allah’a sonsuz şükürler olsun, İstanbul’un aziz Fatih’inin vasiyeti yerine geldi, emanet emin ellerde. Ayasofya artık müminlerin duası ve yönelişiyle mesut bir mabed. Kıyamete kadar fetih şuuruyla ve diriliş neslinin gayretiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olarak ayakta kalacak.