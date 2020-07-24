Ayasofya'da ilk namaz! Yer kalmayınca bakın nerede namaz kıldılar
Ayasofya Camii'nde cuma için serilen seccadeler Gülhane'ye kadar uzandı. Resmi olmayan rakamlara göre 86 yıl sonraki ilk namaza 350 bin kişi katıldı.
Ayasofya'ya 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazına katılmak için giden vatandaşlar cami çevresinde yer bulamayınca seccadeler Gülhane'ye kadar uzandı. Hatta yer bulamayan bazı vatandaşlar Yenikapı miting alanına giderek namaz kaldı.
Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra bugün namaz kılındı.
Vatandaşlar akın etti yer kalmadı
Yüzbinlerce vatandaş, Sultanahmet'e namaza iştirak etmek için gelirken, Ayasofya'nın etrafının dolması nedeniyle bazı vatandaşlar da cuma namazını Yenikapı Meydanı'nda kıldı.
Yoğunluktan dolayı Ayasofya çevresinde namaz kılamayan bazı vatandaşların gözyaşlarına boğulduğu görüldü.