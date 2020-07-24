Ayasofya'da ilk namaz! Yer kalmayınca bakın nerede namaz kıldılar

Ayasofya'ya 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazına katılmak için giden vatandaşlar cami çevresinde yer bulamayınca seccadeler Gülhane'ye kadar uzandı. Hatta yer bulamayan bazı vatandaşlar Yenikapı miting alanına giderek namaz kaldı.