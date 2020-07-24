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'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için 26 yıl boyunca mücadele eden Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, "Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. dedi.

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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açmış ve kazanmıştı. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl önce başlattığı mücadeleyi kazanarak Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünü açan İsmail Kandemir, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Bursa'dan geldi.

Mücadelesini anlattı

86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyenler arasında bulunan İsmail Kandemir, AA muhabirine Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için verdiği mücadeleyi anlattı. 

Kandemir, şunları kaydetti:

"Ayasofya benim için bir kızıl elma. 1966 yıllarında Ayasofya'ya gider gizli gizli namaz kılardım. Şimdi daha açıkta namaz kılmak için buraya geldim. 1966 yılından beri devam eden bir kızıl elma savaşı ve savaşta galibiyet...Kuşlar gibi uçuyorum. İlk davayı 1994 yılında Danıştay'a açtım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a yeniden dava açtım. 50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kandemir, "Biz de namaz kılmaya devam edeceğiz. Mutluluk verici bir olay." dedi.

15 yıl önce sunmuştu 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ni kurarak, Ayasofya için ilk kez 2005'te Danıştay'da dava açtı. Kandemir, açtığı davada, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak o dönemde talep reddedildi. Kandemir, kurduğu resmi dernek çerçevesinde adli süreci sürdürdü.

Müze kararı iptal edildi

Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği üzerinden, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da yeniden Danıştay'da dava açtı.

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