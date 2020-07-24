Mustafa Kapı Lille ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Son olarak Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan 17 yaşındaki Mustafa Kapı ile 5 yıllık anlaştı.

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Lille, Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mustafa Kapı gelecek sezondan itibaren Fransız ekibinde forma giyecek.

8 Ağustos’ta 18 yaşını dolduracak olan 2002 doğumlu Mustafa, Lille ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Transfer 8 Ağustos’tan sonra duyurulacak. Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan Mustafa Kapı, 6 yıl önce Galatasaray altyapısına transfer olmuştu.

Genç futbolcu geçen sezon, Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 yendiği maçta A takım formasını giymiş ve Galatasaray tarihinde Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi olmuştu.