Galatasaray Omar Elabdellaoui transferini bitirdi

Muriqi yerine şimdiden arayışlara başlayan Kanarya, sezonu La Liga ekibi Celta Vigo'da geçiren Smolov'u gündemine aldı. Sarı - lacivertileler, bu sezon Celta Vigo'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Lokomotiv Moskova'ya geri dönen Smolov için resmi olarak teklif yaptı. Smolov, bu sezon Lokomotiv Moskova ve Celta Vigo'da 33 maçta 6 gol 4 asistlik performans gösterdi.