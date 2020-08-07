Gadir Hum bayramı mesajları 2020 resimli kutlama sözleri

Gadiri Hum nedir, Gadiri Hum nerededir ve Gadiri Hum olayı nedir soruları günün en çok araştırılan konularında oldu. Alevi-Şii vatandaşların bayramı olan Gadiri Hum bayramı 7 Ağustos cuma günü yani bugün kutlanacak. İşte gadiri Hum bayramına özel mesajları, resimli kutlama sözleri

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Alevi-Şii vatandaşların kutladığı Gadiri Hum Bayramı bugün yani 7 Ağustos cuma günü kutlanacak. Hz. Muhammed'in de Veda Haccı konuşmasını burada yaptığı söylenir. Peki Gadiri Hum nerededir, Gadiri Hum olayı nedir ve kimler nasıl Gadiri Hum bayramını kutlar?

Şii inancın sahip vatandaşların yıl içinde kutladıkları 3. bayram olan Gadiri Hum Bayramı bugün 7 Ağustos cuma günü başlayacak ve 8 Ağustos cumartesi günü sona erecek. Peki Gadiri Hum bayramı orucu var mıdır, o gün namaz kılınır mı ve Gadiri Hum bayramında Şii vatandaşlar nasıl ibadet eder? İşte Gadiri Hum bayramı hakkında merak edilenler ve detaylar...

GADİR-İ HUM BAYRAMI NEDİR: Şii inancına göre, Gadir-i Hum Bayramı'nda Ali el-Mûrtezâ, İslam peygamberi Muhammed tarafından "Velayet" makamına atanmıştır ve bu inanç doğrultusunda bu gün Gadiri-i Hum Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Gadir-i Hum ise, yine Şii inancına göre günümüz Suudi Arabistanının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR: Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.

Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılması tavsiye edilen amel ve ibadetler;

1 - Oruç tutmak: Gadir-i Hum Bayramı'nda oruç tutan kişiler, altmış yıllık günahlarını temizlemektedir. Rivayete göre Gadir-i Hum Bayramı'nda oruç tutmak, dünyanın ömrünün orucuna, yüz hac ve yüz umreye bedeldir.

2 - Gusül almak

3 - Hz. Ali'yi ziyaret etmek: Bu özel günde uzaktan veya yakından Hz. Ali'yi zikretmek ve O'nun için ziyaretname okumak tavsiye edilir. Bu ziyaretname, aynı zamanda mutlak “Camia” ziyaretlerinden biridir.

4 - Seyyid İbn Tavus’un "İkbal" adlı kitabında Resulullah'tan rivayet ettiği "Sığınma Duası"nı okumak.

5 - İki rekat namaz kılmak, namazdan sonra secdeye vararak 100 defa Allah’a şükretmek ve sonra başını secdeden kaldırıp şu duayı okumak:

"Allah’ım, ben senden diliyorum; (şu şahadetle ki) sana hamdolsun, sen teksin, ortağın yoktur, sen birsin, teksin, hiçbir şeye ihtiyacın yoktur, doğmadın ve doğurmadın ve senin hiçbir benzerin yoktur. Muhammed senin kulun ve elçindir –rahmetin onun ve Ehlibeytinin üzerine olsun-, Ey her gün bir işte ve şanda olan, nitekim bana lütufta bulunmakta senin şanındandır. Şöyle ki beni kendinin icabet ehlinden, dininin ehlinden, davetinin ehlinden kıldın. Kendi lütuf, kerem ve bağışınla yaratılışımın başından beni buna muvaffak ettin. Sonra rafet ve rahmetinle lutfuna başka bir lütuf, keremine başka bir kerem ve bağışına başka bir bağış ekledin ve nihayet yaratılışımı yeniledikten sonra bana bu ahdi yeniledin. Oysa ben tamamen onu unutmuş, yanılmıştım ve nimetlerinden, gaflet etmiştim. Sonra sen nimetini bana tamamladın; şöyle ki bunu bana hatırlattın, bununla bana lütufta bulundun ve beni ona hidayet etin. O halde ey ilahi, ey seyidim ve mevla’m! Gelecekte de bunu bana tamamlaman ve bununla (iman nimetiyle) beni öldürünceye dek bunu benden almaman ve öylece benden razı olmanda senin şanındandır. Doğrusu sen nimetini tamamlamak hususunda nimet verenlerden daha layıksın.

Allah’ım! Seninle lütfünle çağıranı duyduk, itaat ettik ve olumlu yanıt verdik. O halde rabbimiz, bağışlamandan dolayı sana hamdolsun; dönüşümüz sanadır. Tek ve ortağı olmayan Allah’a ve elçisi Muhammed’e -Allah’ın rahmeti ona ve Ehlibeytine iman ettik- Onu (peygamberliğini) doğruladık. Allah’a çağırmakta ona icabet ettik. Bizim Mevla’mız ve tüm müminlerin Mevlası Emirilmüminin Ali b. Ebu Talib’i sevmekte Resulullah’ı izledik. O Allah’ın kulu, Resulullah’ın kardeşi, en büyük sıddık, Allah’ın yaratılmışlara hüccetidir. Onunla peygamberinin, hak ve apaçık dinini teyit etti. o Allah’ın dininin nişanesi, ilminin mahzeni, Allah’ın gaybının sandığı, Allah’ın sırrının yeri, Allah’ın kulları üzerindeki emini ve kulları arasındaki tanıdığıdır.

GADİR-İ HUM BAYRAMI DUASI: Allah’ım, Rabbimiz! Biz, rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçi eşittik, hemen inandık. Rabbimiz! bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz! Bize elçilerine vaat ediğini ver. Kıyamet günü bizi rezil, perişan etme. zira sen verdiğin sözden caymazsın. Ey Rabbimiz! Biz senin lütuf ve ihsanınla sana çağıran (peygamberine) icabet ettik. Peygamberini izledik ve onu doğruladık ve müminlerin Mevlasını da doğruladık. Tağut ve putu reddettik. O halde iman ve velayetimizi koru ve bizi imamlarımızla haşreyle.

Doğrusu biz onlara inanıyor, yakin ediyoruz, onların emrine teslimiz. Onların gizlilerine ve açıklarına, tanıklarına ve gayıplarına, dirilerine ve ölülerine inandık ve onların imamlığına, önderliğine ve rehberliğine razı olduk. Diğer kullar olmaksızın Allah’la aramızda onların vasıta olması bize yeter. Onların yerine başkasını istemiyor, onlardan başkasını vasıta ve sırdaş kılmıyoruz. Onlara düşmanlık edip savaş açan ilkler ve sonlar arsındaki insanlar ve cinlerden uzaklaşıp Allah’a yöneliyorum. Put, tağut (onların düşmanları), dört putu, onları izleyenleri, onlara uyanları, geçmişten kıyamete kadar insan ve cinlerden onları sevenleri reddediyorum.

Allah’ım! Seni tanık tutuyoruz ki biz, Muhammed ve Ehlibeytinin –Allah’ın rahmeti onun ve Ehlibeytinin üzerine olsun- dinine girdik. Sözümüz onların söyledikleri, dinimiz onarın dinidir. Onların söylediklerini söyledik, onların boyun eğdiğine boyun eğdik. Onların inkar ettiğini inkar ettik. Onların sevdiğini sevdik, düşman olduklarına düşman olduk. Onların lanet ettiklerine lanet ettik. Onların uzak olduklarından uzak olduk. Onların merhamet ettiklerine merhamet ettik. Biz, -onlara- iman ettik. –Emirlerine- teslim olduk. –Rızalarına- razı olduk ve Mevlalalarımıza –Allah’ın selamı onların üzerine olsun- uyduk.

Allah’ım! O halde bunu (imanımızı) tamamla ve bunu bizden alma. Bu imanı bizde istikrarlı ve sabit kıl. Geçici kılma, bizi yaştığın sürece bununla (bu imanla) yaşat. Öldürdüğünde de bununla öldür. Muhammed’in Ehlibeyti bizim imamlarımızdırlar. Biz, onlara uyuyoruz, onları seviyoruz. Allah’ın düşmanı olan onların düşmanlarına da düşmanız. O halde dünya ve Ahirette bizi kendine mukarreb olanlardan ve onlarla birlikte kıl. Gerçekten biz buna razıyız. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

6 - Gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak, her rekatta 1 defa “Fatiha” suresi 10 defa “İhlas” suresi, 10 “Ayete’l Kürsü” ve 10 defa da “Kadir” suresi okumak.

7 - Nubde Duasını okumak.