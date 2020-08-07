Belhanda'dan Galatasaray'a rest: Bir yere gitmem

Galatasaray'da yıldız oyuncu Belhanda ile ilgili şok eden gelişme yaşandı, transfer planları altüst oldu.

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Galatasaray’da Younes Belhanda krizi giderek tırmanıyor. Cim-Bom gözden çıkardığı Faslı futbolcuya 23 Şubat’ta Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin euro ceza kesti ve faturayı lig biter bitmez futbolcuya gönderdi.

Belhanda ise kulübün bu adımına “6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Milliyet'in haberine göre; 1 sene daha sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu yönetimin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, reste restle yanıt verdi.

“Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız”

Yıldız futbolcu “Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız” diye de ekledi. Ceza yoluyla kendisinin yola getirilmek istendiğini savunan Belhanda, görüşme halinde olduğu kulüplere “Biraz bekleyin. Bu işi çözmeden ayrılmayacağım” dedi.

Arapsaçına döndü

Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray’da Belhanda konusunun nereye varacağı merak ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu son ceza olayı sonrası işi yokuşa sürmeye karar verirken, yönetimin Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra son kararını vereceği belirtildi.

3 milyon 350 bin euro

Yıllık maliyeti bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro olan Belhanda’dan 4-5 milyon euro bonservis bekleyen sarı-kırmızılılar bu sayede yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor.