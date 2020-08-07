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Okullar açılacak mı? Prof. Dr. Bengi Başer'den 3 gün önerisi

TÜRKİYE'nin önemli kardiyologlarından Prof. Dr. Bengi Başer, 31 Ağustos Pazartesi günü açılacak okullarla ilgili üç önemli öneride bulundu.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede, 2020-2021 eğitim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı açıklandı. Okul öncesi eğitim ile 1. sınıfa başlayacak öğrencilere, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi verileceği bildirildi.

Ancak yurt genelinde Kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış ve günlük vaka sayısının binin üzerinde seyretmeye başlaması, okulların açılma tarihi konusunda tartışma yaratmaya başladı. Konunun uzmanlarından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa, okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir" açıklamasında bulundu.

3 gün okul 3 gün EBA önerisi
Okulların açılmasıyla ilgili çok önemli bir öneri de, ünlü Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer'den geldi. Prof. Dr. Başer sosyal medya hesabından yaptığı öneride şu başlıkları sıraladı: "Orta öğretim için karar verici ben olsaydım; kesinlikle 1 yarı yıl okulları açmazdım. Mutlaka açacaksam da; 1., 8., ve 12. sınıfları düzenli getirip, kalan sınıfları haftanın 6 günü (Cumartesi de dahil) 3 gün okula getirerek, kalan 3 günde EBA üzerinden eğitim verirdim."

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