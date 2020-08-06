Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner bir deri bir kemik! Eşi ve çocukları kimdir?

Uğurtan Sayıner'in hastalığı ne?

Karşıyaka'da imkansızlık içinde evinde yaşayan Uğurtan Sayıner 76 yaşında. Bizimkiler dizisinin Cemil'inin 'yaşlılığa bağlı' sağlık sorunları olduğu açıklandı. Medyada Uğurtan Sayıner'in 'alkol' sorunu sebebiyle bu hale geldiği yazılıp çizildi. Bunun sebebi de Bizimkiler dizisindeki 'Sarhoş Cemil' karakteri oldu. Uğurtan Sayıner bu yılın başında verdiği bir röportajda 'alkolik olmadığını ve tedavi gördüğü' haberlerinin yalan olduğunu açıklamıştı.