Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner bir deri bir kemik! Eşi ve çocukları kimdir?
İZMİR'de yaşayan, 'Bizimkiler'in 'Cemil'i Uğurtan Sayıner bir deri bir kemik kaldı. Ünlü oyuncunun son fotoğrafı görenlerin yüreğini sızlattı. Peki bir döneme 'Sevim koş' repliği ile damga vuran Uğurtan Sayıner'in hastalığı ne eşi ve çocukları var mı?
TRT ekranlarında yayınlanan Bizimkiler dizisi ile milyonlarca insanın kalbinde taht kuran oyuncu Uğurtan Sayıner bir deri bir kemik kaldı. "Benim adım Cemil" ve 'Sevim koş' repliğiyle hafızalara kazınan 77 yaşındaki emektar oyuncu sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
Bizimkiler dizisindeki rolüyle zihinlere kazınan Uğurtan Sayıner'in son halini gösteren bir fotoğrafı medyaya düştü. Ünlü oyuncunun aşırı zayıflamış hali sevenlerini üzdü. Emekli maaşıyla İzmir Karşıyaka'da yaşayan Uğurtan Sayıner'e çocukları da sahip çıkmıyor.
Türk televizyon tarihine damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostları kamuoyuna yardım çağrısında bulundu. Uğurtan Sayıner için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri devreye girdi. Ünlü oyuncu ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.
Uğurtan Sayıner'in hastalığı ne?
Karşıyaka'da imkansızlık içinde evinde yaşayan Uğurtan Sayıner 76 yaşında. Bizimkiler dizisinin Cemil'inin 'yaşlılığa bağlı' sağlık sorunları olduğu açıklandı. Medyada Uğurtan Sayıner'in 'alkol' sorunu sebebiyle bu hale geldiği yazılıp çizildi. Bunun sebebi de Bizimkiler dizisindeki 'Sarhoş Cemil' karakteri oldu. Uğurtan Sayıner bu yılın başında verdiği bir röportajda 'alkolik olmadığını ve tedavi gördüğü' haberlerinin yalan olduğunu açıklamıştı.