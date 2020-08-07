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Karaman'da tartıştığı ağabeyinin iş yerini basıp silah çekince olanlar oldu

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'da İlknur T., tartıştığı ağabeyinin dükkanına gelerek çantasından silah çıkardı. İkili arasındaki arbedede kardeşinin elinden silahı alan Hilmi T., İlknur T.'yi bacağından vurarak yaraladı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 723 Sokak'ta meydana geldi. İlknur T., Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ağabeyinin kendisini tehdit ettiğini ve öldüreceğini belirtip suç duyurusunda bulundu.

İlknur T., savcılıktan çıktıktan sonra ağabeyinin oto lastik tamirhanesine gitti. Burada iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlknur T., çantasında getirdiği tabancayı çıkardı. Hilmi T., arbede sırasında elinden aldığı tabancayla İlknur T.,'yi sağ bacağından vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlknur T., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan Hilmi T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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