Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 17 teröristin son 10 günde toplan 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede devam eden operasyonlara ilişkin Twitter sayfasında açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor. Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadelerine yer verdi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2020
Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. https://t.co/NflknyaqvL pic.twitter.com/SSadXSDmUM