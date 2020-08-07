Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 17 teröristin son 10 günde toplan 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede devam eden operasyonlara ilişkin Twitter sayfasında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor. Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadelerine yer verdi.