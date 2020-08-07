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Ankara, Atina'ya sondaj görüşmelerine katılmayacağını bildirdi

Mısır ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyecek münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalaması sonrası Ankara, Atina'ya sondaj görüşmelerine yeniden başlamayacağını bildirdi.

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Yunan Open TV'nin haberine göre, Türk tarafı, önceki akşam Atina'ya mesaj göndererek 24 Ağustos'ta yeniden başlatılması planlanan sondaj görüşmelerini iptal ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin Libya ile deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkan Yunanistan, Libya'nın komşusu Mısır'la bir deniz sınırı anlaşması imzalamıştı.

'Hak ihlali' vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, geçen haftalarda Meis Adası açıklarındaki gelişmelerle tırmanmıştı. Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin bölgede araştırma yapma planı sonrasında iki komşu ülke sıcak temasın eşiğine gelmişti. Gerilim, Berlin’in devreye girmesiyle kontrol altına alınmış, Ankara araştırmalarını bir süreliğine askıya almıştı.

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