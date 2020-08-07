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İzmir'de denizde kaybolan gencin cesedi Sisam'dan çıktı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Sisam Adası kıyısında bulundu.

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Yunan sahil güvenlik ekipleri, dün Sisam Adası kıyısında bir ceset buldu.

Türk makamlarıyla kurulan temasın ardından cesedin, İzmir Seferihisar'da 2 Ağustos'ta denize girdikten sonra kaybolan 22 yaşındaki Efekan Dinçer'e ait olabileceği değerlendirildi.

Bugün teslim edilecek

Ailesi, fotoğraflar üzerinden cesedin Dinçer'e ait olduğunu teşhis etti. Efekan Dinçer'e ait olduğu değerlendirilen cesedin bugün Seferihisar Limanı'na getirilmesi bekleniyor.

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