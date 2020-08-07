Lise kayıtları ne zaman açıklanacak 2020 MEB lise kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi hakkında önemli bilgiler yaptı ve okulların 31 ağustos pazartesi günü başlayacağını bildirdi. Peki lise kayıtları ne zaman yapılacak? LGS tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Lise nakil tarihleri ve lise kayıtları hakkında son haberler haberimizde.

Abone ol

Lise tercih sonuçları 10 Ağustos pazartesi günü açıklanacak ve ardından lise kayıt işlemleri başlayacak. 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos'ta 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Peki 2020-2021 lise kayıt tarihleri ne zaman açıklanır MEB açıklaması.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenci ve velileri kayıt telaşı saracak. İstediği bir liseye yerleşemeyen veya girdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, nakil işlemlerine başlayacak. Daha sonraki süreçte lise tercihlerini yapan lise adayları, yerleştikleri okullara kayıt işlemlerini tamamlayacak. Lise kayıt tarihleri henüz açıklanmazken, nakil döneminden sonra tarihlerin kesinleşmesi bekleniyor.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2020 lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları da başlayacak.

Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

EĞİTİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başladı ve 29 Temmuz'da tamamlandı..

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.