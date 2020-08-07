Türkiye'ye operasyon mu çekiliyor? Berat Albayrak TT oldu tüm kabine destek verdi

Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınına rağmen büyümeye devam etmesi üzerine kur ve swap oyunlarıyla saldırı başlatıldı. Türkiye, hedefteki isim Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın arkasında durdu...

Abone ol

Türkiye koronavirüs salgınına rağmen normalleşme süreci sonrası ekonomide toparlanma dönemine girdi. Salgının başladığı günden itibaren hem vatandaşını hem de iş dünyasını yalnız bırakmayan Türkiye birbiri ardına açıkladığı ekonomi paketleri ile birçok kesime nefes aldırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yönetimindeki ekonomi yönetiminin başarılı performansını gölgelemek isteyenler ise döviz kuru üzerinden bir kez daha saldırıya girişti.

Sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek yeni bir saldırı kampanyası başlatan çevrelere karşı Hazine ve Maliye Berat Albayrak'a destek yağmaya devam ediyor. Sosyal medyada açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagına binlerce mesajla destek yağdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar başta olmak üzere Albayrak'ın ekonomi yönetimine övgü ve destek yağdı.

Sosyal medyada ekonomiyle ilgili iki ayrı başlık daha TT listesinde kendisini gösterdi. #TürkiyeyeGüveniyorum etiketine 11 binden fazla mesaj atılırken, #EkonomiMasalıBitti başlığıyla ekonomi politikalarını eleştiren 43 binden fazla tweet atıldı

Hazine Bakanı Berat Albayrak'a destek mesajlarından bazıları şöyle...