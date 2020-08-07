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Fenerbahçe'den N'Skala açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala transferi için bir girişimleri olmadığını açıkladı.

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Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen ve Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Fabrice N'Sakala hakkında Fenerbahçe bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut'un, N'Sakala'yı transfer etmek için yönetime talebi olduğu iddiaları hakkında kulüpten, "Teknik direktörümüz Erol Bulut'un, Fabrice N'Sakala ile ilgili bir talebi olmamıştır" açıklaması yapıldı.

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