Merkez Bankası hamlesi sonrası dolar 7,19'a kadar düştü

Dolar/TL kuru gün içinde 7,36'yı aşarak tarihi zirveyi gördü. Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası ise dolar 7,19'a kadar geriledi.

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Reuters haber ajansı, "Merkez Bankası politika faizinden fonlamayı durdurdu, sıkışan likiditeyle Dolar/TL 7,33’ün altında" ifadelerini kullandı.

Reuters, Merkez Bankası’nın politika faizi olan ve yüzde 8,25 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faiziyle yaptığı piyasa fonlamasını kestiğini ve bankaları gecelik piyasaya yönlendirdiğini yazdı.

Kararın ardından inişe geçti

Bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırılan haberde, Merkez Bankası gecelik borçlanma faizinin yüzde 9,75 seviyesinde olduğu hatırlatılıyor ve son kararla birlikte ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9,50’li seviyelere çıktığı belirtiliyor.

Reuters’ın aktardığı bu adımla, faizlerde yaklaşık 175 baz puanlık bir örtülü artırıma gidilmiş oldu. Kararın ardından Dolar/TL kuru 7,36 üzerindeki seviyelerinden 7,20'nin altına geriledi.