Fatih'te iş adamı Tacikistanlı sevgilisini öldürdü

Beraber yaşadığı kadını öldüren cani, polise verdiği ifadesinde “erkekliğime küfretti” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

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İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde iş adamı olduğu öğrenilen Selamettin Ç., beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Ardından iddiaya göre tartışma ortasında kadın, Selamettin Ç.'ye erkekliğiyle ilgili küfür ve hakaretlerde bulundu.

Bunun üzerine Selamettin Ç., evde bulundurduğu silahıyla kadını karnından vurarak öldürdü.

Cinayeti işlediğini itiraf etti

Olayın gerçekleşmesinin ardından Selamettin Ç. polisi arayarak cinayeti itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen ilçe polis ekipleri, katil zanlısını gözaltına aldı. Yapılan sorgu sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Talihsiz kadının cesedi incelenmek üzere morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.