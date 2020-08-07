BIST 1.040
DOLAR 7,26
EURO 8,55
ALTIN 476,92
HABER /  YEREL
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

Fatih'te iş adamı Tacikistanlı sevgilisini öldürdü

Beraber yaşadığı kadını öldüren cani, polise verdiği ifadesinde “erkekliğime küfretti” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Abone ol

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde iş adamı olduğu öğrenilen Selamettin Ç., beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Ardından iddiaya göre tartışma ortasında kadın, Selamettin Ç.'ye erkekliğiyle ilgili küfür ve hakaretlerde bulundu.

Bunun üzerine Selamettin Ç., evde bulundurduğu silahıyla kadını karnından vurarak öldürdü.

Cinayeti işlediğini itiraf etti 

Olayın gerçekleşmesinin ardından Selamettin Ç. polisi arayarak cinayeti itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen ilçe polis ekipleri, katil zanlısını gözaltına aldı. Yapılan sorgu sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Talihsiz kadının cesedi incelenmek üzere morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası hamlesi sonrası dolar 7,19'a kadar düştü
Türkiye'ye operasyon mu çekiliyor? Berat Albayrak TT oldu tüm kabine destek verdi
Rekora doymayan altın için bomba tahmin! Gram altın 600 lira olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi tırmanışta ama göremeyenler var
Koronavirüsün ne olduğunu keşke akciğeri su toplayanlar anlatabilse!
Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı çarpıcı 'Akşener ve İnce' yorumu!
ÖNCEKİ HABERLER
1. nakil ne demek MEB lise nakil sonuçlarına nereden bakılır?
Fuat Oktay'dan Bakan Albayrak paylaşımı! Eleştirilere sert tepki gösterdi
Fenerbahçe'den N'Skala açıklaması
Masterchef Özgül Çoşar nereli kimdir instagram hesabı çoştu
TBF, Liglerin başlangıcı için tarih verdi
Üniversiteler ne zaman açılacak eylül ayında açılır mı?
Yorumlar