Fuat Oktay'dan Bakan Albayrak paylaşımı! Eleştirilere sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomiye ilişkin yapılan eleştirilere "Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek" yanıtını verdi.Abone ol
Twitter hesabından "Berat Albayrakın Yanındayız" notuyla paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere' dikkati çekti.
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"
Fuat Oktay'ın açıklaması şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.
Faiz lobilerine ve Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 7, 2020
inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.#BeratAlbayrakınYanındayız
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