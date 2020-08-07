Üniversiteler ne zaman açılacak eylül ayında açılır mı?

23 Mart'tan beri koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim modeline geçen üniversiteler ne zaman açılacak araştırması başladı. MEB'in kararı ile okullar 31 Ağustos'ta açılacak, peki üniversiteler ne zaman açılacak? Normal şartlarda YKS sonuçlarının ardından üniversiteler eylül ayının ilk haftası açılıyor.

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Üniversiteler ne zaman açılacak aratırması milyonlarca öğrencinin gündeminde. Öğrenciler eylül ayına az bir zaman kala üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek istiyorlar. YÖK, ‘küresel salgında yeni normalleşme süreci’ rehberi hazırladı. Peki üniversiteler açılacak mı? İşte detaylar...

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bilgiler yoğun ilgi görüyor. Yeni eğitim öğretim yılı için heyecan giderek artıyor. Mart ayında başlayan uzaktan eğitim sürecinin devam edip etmeyeceği merak konusu. YÖK, ‘küresel salgında yeni normalleşme süreci’ rehberi hazırladı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili henüz resmi açıklama bulunmuyor. Normal şartlarda yeni eğitim öğretim yılı bazı üniversitelerde eylül ayında bazılarında ise ekim ayında başlıyor. YÖK, ‘küresel salgında yeni normalleşme süreci’ rehberi hazırladı. İşte detaylar...

YÖK'TEN ‘KÜRESEL SALGINDA YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ’ REHBERİ

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı. Rehberde, uzaktan öğretimle yürütülecek derslerin, mümkün olduğunca 2020-2021 eğitim öğretim yılında ve özellikle ilk dönemde yoğun verilmesi önerildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Kovid-19 salgınıyla ilgili ‘yeni normal’ sürecinde, üniversitelerdeki uygulamalara yönelik ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’ hazırlandı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkanları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek. Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli konularda çerçeve kararları içeren Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi oluşturuldu.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer aldı. Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.

REHBERDE NELER VAR?

Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğine işaret edildi. Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.