Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi ibadete açıldı! Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti
TÜRKİYE’de ilk olma özelliği taşıyan Ay-Yıldız cami, bugün cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.Abone ol
Sivas’ta 2017 yılında yapımına başlanan Ay-Yıldız Cami Türkiye’de ilk ay yıldız görünümlü cami olma özelliği taşıyor. Ramazan Bayramı’nda açılması beklenen Ay-Yıldız caminin salgın nedeniyle açılışı ertelenmişti.
Mimarisi dikkat çekiyor
Mimarisiyle dikkat çeken cami 7 bin metrekarelik alana inşa edildi. Caminin yıldız şeklindeki kapalı bölümü 3.500 kişinin, hilal şeklindeki avlu bölümü ise 5.000 kişinin namaz kılmasını sağlıyor.
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