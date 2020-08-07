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Başakşehir Robinho ile yolları ayırdı

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcuları Robinho'ya teşekkür ederek yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Başakşehir'de ilk ayrılık gerçekleşti. Başakşehir, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcuları Robinho'ya teşekkür ederek yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen yıldız futbolcu Robinho’nun sözleşmesi sona ermiştir. Hem mütevazı kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, turuncu-lacivertli forma altında toplamda 43 maça çıkıp 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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