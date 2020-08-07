Ali Koç TFF'yi bombaladı: Burada oyun oynanıyor kafası çalışan görür

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinin yanlış olduğunun altını çizerken ''Burada bir oyun oynanıyor. Kafası çalışan herkes bunu görür. Oyunun parçaları kim, hedefleri kim ufak ufak çıkmaya başladı.'' dedi.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, şu açıklamaları yaptı; "Söyleyeceğim çok şey var. Bu sürdürülebilir bir ortam değil. Buna sadece Fenerbahçe açısından bakmamak lazım. Türk futbolu birkaç kulüp dışında bitmiş, batak durumda. Özellikle büyük kulüpler sıkıntıda. Deniz bitti tarifini hak eden bir durumdayız. UEFA'nın FFP'si Türkiye'de netice vermedi.

Burada amaç nedir? Kulüplerin rekabet edebilmesi; çar çur etmeden rekabeti sağlamak. Ama bu kulüpler nasıl bir günde bu hale gelmediyse; bunun çözümü de bir sezondan bir sezona olmayacak. Bunu 10 yaşındaki çocuğa anlatsan, anlar. Anlatamıyoruz.

''Azıcık kafası çalışan herkes bunun mümkün olmadığını görür''

Bizim bir sezonda 64 milyondan 18 milyona düşmemiz bekleniyor. Böyle bir beklenti içinde olunması, bizleri farkı düşüncelere itiyor. FFP burada işe yaramadığı için kendi düzenimizi getirdik. 1 yılda düzelecek bir şey değil. Biz 92 milyon Euro'dan 64 milyon Euro'ya düşürdük harcamalarımızı. 64 milyondan 18 milyona düşmemiz bekleniyor. Azıcık kafası çalışan herkes bunun mümkün olmadığını görür.

''TFF yine 'Geçen seneki sistemi uygulayacağım' diyor''

Borcu olmayan kulüpler var. Bunlar nasıl olabilir, diyorsun. 200 milyon transfer geliri sağlıyor. Bunun 3'te 1'i limite geçiyor. Kalanı bankalara gidiyor. Neden? Yapılandırma yapmış kulüplerin ana parası hesaptan çıkarılıyor. Biz yapılandırma yapmadığımız için bizden çıkarılmıyor. Yapılandırma yapmış kulüpler, 2 sene sonra ana parayı ödeyemeyecekler, ne yapacaksınız diyoruz, o zaman bakarız diyorlar. Mart ayından beri 9 maddelik bir öneriler paketi var. Bir kulüp son dönemde soğuk bakıyor. Ne hikmetse, dikkate alınmıyor. TFF yine 'Geçen seneki sistemi uygulayacağım' diyor. Pandemi oldu, zaten sıkıntıdaydık, daha da sıkıntılı hale geldik.

''Döviz borcumuzu TL'ye çevirmemize bile izin verilmiyor''

Biz bu koşullarla yapılandırma yapmayı kabul etmedik. Yoksa biz aptal mıyız yapılandırmayı yapmayalım? Biz başından niye doğru kurgulamıyorsunuz diyoruz bu yapılandırmayı. 2-3 sene ana para ödemesiz, 10 yıllık bir süre, hatta sıcak para vererek. Bu uygulanabilir. Yok biz bir anlaşma yapmadık. Hatta döviz borcumuzu TL'ye çevirmemize bile izin verilmiyor. Bak döviz kuru nereden nereye geldi. Niye izin vermiyorlar? Fenerbahçe olduğumuz için mi?

''Başından kurguyu doğru yapamıyoruz''

Tribün gelirleri belli değil, yayıncı kuruluşun ne vereceği belli değil. Hal böyleyken, yine aynı sistemi uygulamak gerçek dışı. UEFA bile FFP kurallarını geri çekti. Doğru bir yapılandırmayla 10 yıllık bir süreçte bu iş döner. Son derece mümkün. Ama ne hikmetse başından kurguyu doğru yapamıyoruz. Bankalar Birliği ile anlaşmadık. Biz istemez miyiz limitimiz yüksek çıksın, borcumuz olmasın. 5 senede bu borç döner mi? Dönmez. Peki ne olacak? Kulüpler 10 yılda bu borçları ödeyebilecek ekonomiye sahip. Nasıl diğer sektörlerde yapılandırma yapılıyorsa; bu da bir sektör.

''Diğer kulüpler ileride daha çok yaygara çıkaracak''

Burada bir oyun oynanıyor. Oyunun parçaları kim, hedefleri kim ufak ufak çıkmaya başladı. Yapılandırma yapmış kulüplerin ana parası hesaptan çıkarılıyor. Biz yapılandırma yapmadığımız için bizden çıkarılmıyor. Yapılandırma yapmış kulüpler, 2 sene sonra ana parayı ödeyemeyecekler, ne yapacaksınız diyoruz, o zaman bakarız diyorlar. Göreceksiniz, harcama limiti konusunda diğer kulüpler ileride daha çok yaygara çıkaracak.

''Allah'tan değiştirdik 11 Eylül oldu''

Bir şirket vergisini ödüyor. Diğeri ödemiyor. 2 sene sonra vergi affı çıkıyor, ödeyen mağdur oluyor. Olmayacak bir şeyin neden altına imza atalım. Geldiğimiz nokta burası. TFF'nin varsa bir yöntemi bize göndersin. Önemli olan total bütçesi 92'den 64'e indirmişim. Bu işte çok garip bir yaklaşım var. Medya algısıyla Fenerbahçe'yi yalnızlaştırıp bunu yapabileceklerini sanıyorlarsa; yanılıyorlar. 15 Ağustos'ta ligleri başlatacağız. Kim bunu düşünebilir? Futboldan anlayan hangi adam 29 Temmuz'da biten ligi 15 Ağustos'ta başlayabileceğini düşünür. Allah'tan değiştirdik 11 Eylül oldu.

''Bu sistem hilelere götürür''

Bazı şeylere anlam veremiyorum. Finansal açıdan elimizdeki gelirlerin yüzde 80'i bize gelmemesine rağmen bir yere kadar geldik. Artık daha fazla gidemeyiz. Bu sistem hilelere götürür. Bu iş 1900 liralık transferlere insanları iter, gerekirse biz de yaparız. Daha önce yapıldı. Daha gerçekçi, uygulanabilir bir modele geçmek zorundayız. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Taraftar gruplarına teşekkür ediyorum. Taraftarlar kombine alıyor. Destek veriyorlar. Ancak bu iş insanları hileye itiyor. Bu iş böyle gitmez. Vedat Muriç'e teklif yok. Emre Belözoğlu'nu da açıklayacağız. Her şeyin bir zamanı var.''