İşte Beyrut'u patlatan adam! Rus işadamı ile ilgili şok iddialar

Dünyanın gündemine oturan yıkıcı Beyrut patlamasının yankıları sürüyor. 135 kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu patlama, Lübnan'ın başkentinin büyük bir bölümünü yerle bir etti. Patlamaya 6 yıldır limanda bekletilen 2 bin 750 ton amonyum nitratın sebep olduğu açıklandı. O amonyum nitratın sahibi de Rus bir işadamı çıktı.