İşte Beyrut'u patlatan adam! Rus işadamı ile ilgili şok iddialar
LÜBNAN'ın başkenti Beyrut'ta en az 135 insanın öldüğü ve 5 binden fazla insanın da yaralandığı korkunç patlamayla ilgili bomba gelişme! Patlamaya neden olan2 bin 750 ton amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı. Amonyum nitratın Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rus iş insanını Igor Grechushkin olduğu açıklandı.
Dünyanın gündemine oturan yıkıcı Beyrut patlamasının yankıları sürüyor. 135 kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu patlama, Lübnan'ın başkentinin büyük bir bölümünü yerle bir etti. Patlamaya 6 yıldır limanda bekletilen 2 bin 750 ton amonyum nitratın sebep olduğu açıklandı. O amonyum nitratın sahibi de Rus bir işadamı çıktı.
Beyrut'ta en az 135 insanı öldüren, 5 binden fazla insanı yaralayan, şehri harap eden patlamanın kaynağı olan amonyum nitratın sahibinin Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rus iş insanını Igor Grechushkin olduğunu açıklandı.
2014 yılında gemisiyle Beyrut'a geldi
Rus iş insanı Igor Grechushkin’in sahip olduğu ‘Rhosus’ gemisiyle 2014 yılında Beyrut’a geldiği ve burada 'nakliye için gerekli belge ve koşulların eksikliği nedeniyle' amonyum nitrata el konulduğu ifade edildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşıyor
Rus iş insanının Eşi İrina Grechushkin ile Güney Kıbrıs’ta yaşadığı açıklandı. Yunan basını Rus iş insanıyla ilgili, Güney Kıbrıs yetkililerinin Beyrut'taki patlamaya bağlı olarak Igor Grechushkin’i aradığını aktardı.