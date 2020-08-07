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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım’ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuyla ilk yaptığı görüşmede 1+1 yıllık teklifte bulundu. İlk teklifin yıllık 400 bin Euro olduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetim sonrasında yapılan ikinci görüşmede ise bu rakamı 600 bin Euro’ya çıkardı.

Tecrübeli futbolcu ise ücreti az bularak Medipol Başakşehir ile görüşmelerini hızlandırdı ve şampiyon takımla el sıkıştı.

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