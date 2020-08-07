İzmit'te kaydedildi! Sokaklardaki sıvı el dezenfektanlarını kutulara doldurdular

Macron Lübnan amacını açık açık itiraf etti Türkiye'ye yine dil uzattı

Ali Koç TFF'yi bombaladı: Burada oyun oynanıyor kafası çalışan görür

Merkez Bankası hamlesi sonrası dolar 7,19'a kadar düştü

Türkiye'ye operasyon mu çekiliyor? Berat Albayrak TT oldu tüm kabine destek verdi