İzmit'te kaydedildi! Sokaklardaki sıvı el dezenfektanlarını kutulara doldurdular
İZMİT’te iki kişinin, cadde ve sokaklara yerleştirilen sıvı el dezenfektanlarını yanlarında getirdikleri kutuya boşaltma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Abone ol
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce pandemi sürecinde cadde ve sokaklara vatandaşın kullanması amacıyla dezenfektan üniteleri kuruldu.
Dün gece 2 kişinin, İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan dezenfektan standından yanlarında getirdikleri kutulara sıvı dezenfektanları doldurmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.