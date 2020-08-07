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İzmit'te kaydedildi! Sokaklardaki sıvı el dezenfektanlarını kutulara doldurdular

İZMİT’te iki kişinin, cadde ve sokaklara yerleştirilen sıvı el dezenfektanlarını yanlarında getirdikleri kutuya boşaltma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce pandemi sürecinde cadde ve sokaklara vatandaşın kullanması amacıyla dezenfektan üniteleri kuruldu.

Dün gece 2 kişinin, İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan dezenfektan standından yanlarında getirdikleri kutulara sıvı dezenfektanları doldurmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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