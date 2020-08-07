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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeği yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından Fatih’te bulunan Çatladıkapı Sosyal Tesislerine geldi ve buradaki restoranda yemek yedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından Fatih’te bulunan Çatladıkapı Sosyal Tesislerine geldi.

Buradaki restoranda yemek yiyen Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Partili Milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

Çıkışta vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tesislerden ayrılırken dışarıda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Kısıklı’daki konutuna doğru hareket etti.

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