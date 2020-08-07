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'FETÖ istedi Muharrem İnce CHP eş başkanı yapılacak' Melih Gökçek'ten bomba iddia

ANKARA'nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni parti kurma hazırlığındaki Muharrem İnce ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi. "FETÖ CHP'e haber gönderdi" diyen Gökçek, İnce'ye eş genel başkanlık teklif edileceğini öne sürdü.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten CHP ve Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia. Muharrem İnce'nin CHP'de kalmasının sağlanması için FETÖ'nün Genel Merkez'e baskı yaptığını iddia eden Melih Gökçek, FETÖ'nün emri gereği CHP'nin pazar günü İnce'yi Genel Merkez'e çağırarak ikna edeceğini öne sürdü. 

Melih Gökçek, sosyal meda hesabından dile getirdiği iddiayı, "CHP içinde milli yanı olan ve FETÖ'ye karşı mücadele eden arkadaşına" dayandırdı. Gökçek'in iddiasına göre FETÖ, CHP Genel Merkezi'ne haber göndererek "Muharrem İnce'yi partiden uzaklaştırıp, planımızı bozmayın" dedi. 

FETÖ CHP'ye haber gönderdi ve deki ki...

Gökçek paylaşımında, "FETO haber gönderdi. 'Muharrem İnce'yi uzaklaştırıp planımızı bozmayın... İnce parti kurarsa bütün planlarımız bozulur. İnce'yi çağırın ve ona eş başkan gücünde baş danışmanlık veriyoruz deyip Genel Merkez'de bir bat verin. Tüm danışmanlıkları iptal edin..." 

Merak edenlere kaynağımı söyleyeyim

"Merak edenlere kaynağımı söyleyeyim... Saçma sapan yorum yapmayın... CHP içinde sevdiği milli yanı olan ve FETO'ya karşı ciddi mücadele veren CHP'li bir arkadaşım" diyen Melih Gökçek, devamında şu iddialarda bulundu:

Pazar günü çağrılacak, eş başkanlık teklif edilecek

"Pazar günü yapılacak toplantıdan sonra Muharrem İnce Genel Merkez'e çağrılıp ikna edilecek. 8 danışmanın görevlerine son verilerek, İnce tek danışman olarak eş başkan statüsüne getirilecek. İnce inanır mı? Bence gene kandırabilirler..." 

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