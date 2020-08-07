Antalya'da 13 yaşındaki çocuğa taciz! Patron kameraya bakınca gördü
55 yaşındaki E.K. bir iş yerinde 13 yaşındaki çocuğu taciz etti. İş yerinin sahibi kamera kayıtlarına bakınca sapkınlığı tespit etti.
ANTALYA'da şüphe üzerine güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen iş yeri sahibi, 55 yaşındaki E.K.'nin, H.G. adlı 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü. Tam o sırada iş yerine gelen sapkın adamı, çalışanlar yakaladı.
13
İş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki gösterip, darbetmesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü.
23
Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ifadesi alınan E.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği belirtilen E.K'nin, darbedilmesi sonucu üzerindeki gömleğin yırtıldığı görüldü.
33