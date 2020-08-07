Antalya'da 13 yaşındaki çocuğa taciz! Patron kameraya bakınca gördü

ANTALYA'da şüphe üzerine güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen iş yeri sahibi, 55 yaşındaki E.K.'nin, H.G. adlı 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü. Tam o sırada iş yerine gelen sapkın adamı, çalışanlar yakaladı.