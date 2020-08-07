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TEM otoyolunda feci kaza! Bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi

ANADOLU TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araç metrelerce sürüklenerek durabildi.

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İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan F.S. idaresindeki 34 EJ 0946 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ve bariyerlere çarpan araç metrelerce sürüklenerek durabildi.

Meydana gelen kazada araç adeta hurda yığınına dönerken, sürücü F.S. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü F.S., sıkıştığı yerden yaralı bir şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yapan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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