Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert 'döviz kuru' çıkışı: Ümitsiz hezeyanlar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, döviz kurundaki sert dalgalanmayla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.Abone ol
Twitter hesabından, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ekonomideki son duruma ilişkin eleştirileri "Ümitsiz hezeyanlar" diye tanımladı.
Sözcü Kalın'ın açıklamaları şöyle:
"Manipülasyonlar ve algı operasyonları..."
Hükümetimizin ekonomi politikalarına yönelik döviz kuru üzerinden yürütülen manipülasyonlar ve algı operasyonları, küresel ekonomik buhran ve pandemi gerçeğine kör, tam bağımsız ve milli duruş hamlelerimizin başarısına sağır bakış açısının ümitsiz hezeyanlarıdır.
Doğu Akdeniz’de kararlılık vurgusu
Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayan her girişim sonuçsuz kalacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ekonomiden alt yapıya, sağlıktan eğitime, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içindedir.
Hükümetimizin ekonomi politikalarına yönelik döviz kuru üzerinden yürütülen manipülasyonlar ve algı operasyonları, küresel ekonomik buhran ve pandemi gerçeğine kör, tam bağımsız ve milli duruş hamlelerimizin başarısına sağır bakış açısının ümitsiz hezeyanlarıdır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 7, 2020
Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayan her girişim sonuçsuz kalacaktır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 7, 2020
Türkiye, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ekonomiden alt yapıya, sağlıktan eğitime, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içindedir.