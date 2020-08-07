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Adana'da organize hırsızlık! Güçlükle biriktirdiği binlerce doları tokatlandı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da döviz bürosunda bekleyen 2 zanlı, vatandaşın parasına göz dikti. 6 bin doları büroda bozdurmak için içeri giren Ercan Söğüt'ün aracının lastiği zanlılar tarafından kesildi. Söğüt'ün torpidoya koyduğu 43 bin 500 lira kendisi lastikçideyken o zanlılar tarafından çalındı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Söğüt (47) dolar yükselince biriktirdiği 6 bin doları bozdurmak için bir döviz bürosuna gitti. Bu arada iki zanlı döviz bürosuna gelenleri soymak için sotaya yattı.

Söğüt’ü gören iki zanlı, otomobilin lastiğini bıçakla kesti. Söğüt ise doları bozdurduktan sonra 43 bin 500 lirayı otomobilinin torpido gözüne koydu. Eve gitmek için yola çıkan Sögüt, lastiğin patlak olduğunu fark edip yönünü lastikçiye çevirdi. Bu sırada zanlılar da Söğüt’ü takip etti. Söğüt, lastikçinin önünde otomobilden indi.

Otomobili kilitlemeyince işlerini kolaylaştırdı

Ancak otomobili kilitlemediği için bunu fırsat bilen iki zanlı, otomobilin torpido gözünden 43 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Lastiği takıldıktan sonra gitmek için yola çıkarken paranın olmadığını gören Söğüt, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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