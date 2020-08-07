Somalili öğrencilerden Türkiye rekoru Tekirdağ'da domatesin ağırlığı şaşırttı
TEKİRDAĞ'da Somalili üniversite öğrencileri, Türkiye rekoru kırdı. Üretilen domates 1 kilo 131 gram geldi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin Somali’den gelen uluslararası öğrencileri Abubakar Mohamud Osman, Abdirizak Sh Mohamed Hassan ve Mohamed Hussein Sanei, hidroponik kültürle ilgili araştırmalarını pandemi nedeniyle süregelen olumsuzluklara rağmen danışmanları Prof. Dr. Servet Varış eşliğinde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nün dördüncü serasında sürdürüyor.
Öğrencilerden Mohamed Hussein Sanei 'Soğuk serada, perlitte yetiştirilen domates çeşitlerinde, meyvelere farklı dozlarda kalsiyum nitrat ve kalsiyum klorür püskürtmenin, çiçek burnu çürüklüğü ve çatlamaya etkisi' isimli yüksek lisans araştırmasında domates hasadını gerçekleştiriyor.
Tartıda 1 kilo 131 gram geliyor
Sanei ayrıca perlitte yetiştirdiği Brandywine etli sırık domates çeşidinde 1 kilo 131 gramlık domates meyvesi elde ederek Türkiye rekorunu kırdı.
Daha önceki rekorlar 750 gram ve 1 kilo 100 gramdı
Daha önceki rekorlar ise 2011'de Prof. Dr. Servet Varış’ın yetiştirdiği 750 gramlık meyve olan pembe sırık domates ve 2015'de Bilecikli yetiştirici Mesut Avcı’nın yetiştirdiği 1 kilo 100 gramlık meyve olan pembe domates olarak kayıtlara geçmişti.