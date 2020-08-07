Somalili öğrencilerden Türkiye rekoru Tekirdağ'da domatesin ağırlığı şaşırttı

Daha önceki rekorlar 750 gram ve 1 kilo 100 gramdı

Daha önceki rekorlar ise 2011'de Prof. Dr. Servet Varış’ın yetiştirdiği 750 gramlık meyve olan pembe sırık domates ve 2015'de Bilecikli yetiştirici Mesut Avcı’nın yetiştirdiği 1 kilo 100 gramlık meyve olan pembe domates olarak kayıtlara geçmişti.