İstanbul Valiliğinde İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısı
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdiklerini bildirdi.Abone ol
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunda Kovid-19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.
“İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu”nda #Covid_19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan #filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik. #MaskeMesafeTemizlik— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 7, 2020
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