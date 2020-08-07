Covid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor! Prof. Dr. İlhan Çetin sebebini açıkladı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Covid-19 vakaları erkeklerde daha sık görülürken yapılan son çalışmalarda vaka yoğunluğunun kadınlarda arttığını söyledi. Çetin, kadınlardaki Covid-19 vaka artışını, nişan, düğün ve gün toplantılarına bağladı.

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Koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı bir tespit daha geldi. Prof. Dr. İlhan Çetin, Covid-19 vakaları erkeklerde daha sık görülürken yapılan son çalışmalarda vaka yoğunluğunun kadınlarda arttığını söyledi. Çetin, Sivas’ta sağlık kuruluşlarının pandemiye karşı şimdilik yeterli olduğunu ancak vaka sayısının bu hızla artması halinde sıkıntı yaşanabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

Vaka sayıları Sivas'ta da artıyor

“Vaka sayıları Sivas’ta da artmaktadır. Sağlık kuruluşlarımızın şu anki alt yapısı tedavi için yeterlidir. Ancak önümüzdeki günlerde aynı yoğunluk devam edecek olursa hem sağlık personeli sayısı bakımından hem de yatak bakısından sıkıntı çekilebilir. Şuan ise sağlık kuruluşlarımız ve personelimiz yeterlidir. Ancak bakanımızın da açıkladığı gibi, sanki sağlık kuruluşları yeterli kalmayacak şeklinde bir hassasiyette olmamız lazım. Kendimizin Covidli olabileceği veya karşımızdakinin Covidli olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım.”

Kadınlarda yeni vaka sayısı artıyor

Çetin, erkeklerle daha yoğun görülen vakaların artık kadınlarda daha yoğun görülmeye başlandığını açıklayarak, “Ülke çapında ve ilimizde yapılan filyasyon çalışmalarında erkeklerde vaka sayısının kadınlara oranla daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak son yapılan çalışmalarda bayanlarda vaka sayılarının daha yüksek seyrettiğini görüyoruz. Özellikle ev hanımlarında vaka sayısı daha fazla görülmektedir. Nişan gibi, düğün gibi, gün gibi hanımların kendi aralarında yaptığı bir takım toplantılardan kaynaklandığını görüyoruz. Bu tarz etkinliklerde çok dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.