Galatasaray genç futbolcu Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı
Galatasaray, altyapısından yetişen oyuncu Ali Yavuz Kol ile sözleşme yeniledi.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak forma giyen Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol’un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/McKqGI63xB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 7, 2020