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Galatasaray genç futbolcu Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı

Anadolu Ajansı

Galatasaray, altyapısından yetişen oyuncu Ali Yavuz Kol ile sözleşme yeniledi. 

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Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak forma giyen Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

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