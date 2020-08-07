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Süleyman Soylu'nun attığı Berat Albayrak twiti gündem oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın aralarının açık olduğuna dair bir çok kez söylenti çıkmıştı. Ancak bugün Süleyman Soylu'dan gelen twit bu söylentiye nokta koydu. Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilere karşı ona destek çıktı.

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Döviz ve altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası Bakan Albayrak için hazırlanan 'Berat Albayrak'ın yanındayız' etiketi Twitter'da Trend Topic (TT) listesine girdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak ile Soylu'nun aralarının açık olduğunu öne sürmüştü. 

"Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için"

Bakan Soylu'nun iddiaları boşa çıkartan paylaşımında 'Berat Albayrak'ın yanındayız' etiketiyle "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

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