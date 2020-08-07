Erzurum'da 6 ay boyunca korunan aile hatırı kıramadı korona oldu

"Biz kendimizi ne kadar koruyorsak insanlar bunu yapmıyor"

Düğünlere gidilmemesi gerektiğini vurgulayan Perihan Ünlü, “Bize ne deyin, insanlar evlenecekmiş, düğün yapacakmış. Bırakın ertelesinler biraz geç evlensinler. Nikah yapınca da evlenebilirsiniz ama kimsenin kul hakkına girmeyin. Biz kendimizi ne kadar koruyorsak insanlar bunu yapmıyor. Bina komple karantinada” diye konuştu.