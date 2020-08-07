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AVM'ler yeniden kapanıyor! Birinci perde reklamdı asıl film yeni başlıyor

Koronavirüs sonrasına erken açılan AVM'lerin yeniden kapanma ihtimali var. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, "AVM'ler ikinci kez kapanabilir. Yeni kapanma, kısıtlama gündemde. İkinci kapanmayı ne AVM’ler ne de markalar kaldırabilir " açıklaması yaptı.

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"İkinci kapanmayı alışveriş merkezi yatırımcıları kaldıramaz. Yatırımcıların borç yükü çok fazla." diyen Hüseyin Altaş, "AVM’lerin çoğu bankaların eline geçer. Perakende ise zaten can çekişiyor. Çoğu marka kapanır" ifadelerini kullandı.

"Şimdi film yeni başlıyor"

Normalleşmeye geçişin ilk günlerinde açılması tartışamalara yol açan AVM’ler ile perakende markalarını yeniden korku sardı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, “Erken açıldık ama en katı sağlık önlemleri bizdeydi. Şimdi film yeni başlıyor. İkinci kapanmayı ne AVM’ler ne de markalar kaldırabilir” dedi.

Cumhuriyet yazarı Jale Özgentürk'in aktardığına göre, Altaş, AVM’lerde bu süreçte tüm sağlık koşullarına uyulduğunu, maskesiz kimsenin alınmadığını ancak sokaklarda, sahillerde ise hiçbir kurala uyulmadığını söylüyor.

"Yeni kapanma, kısıtlama gündemde"

“Pandemide birinci perde reklamdı. Film yeni başlıyor” diyen Altaş, bu süreçten çok endişeli. Yeni kısıtlama ve eve kapanma ihtimallerinin arttığını söylüyor. Endişesini, “Yeni kapanma, kısıtlama gündemde. Bu ikinci kapanmayı alışveriş merkezi yatırımcıları kaldıramaz. Yatırımcıların borç yükü çok fazla. AVM’lerin çoğu bankaların eline geçer. Perakende ise zaten can çekişiyor. Çoğu marka kapanır” sözleriyle açıklıyor.

 

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