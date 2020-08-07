Yunanistan İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı’nı kapatacak

YUNANİSTAN Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nı kapatacağını açıkladı.

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Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü, Yunanistan’ın Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı’nı kapatacağını duyurdu. Duyuruda, Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı’nı TIR aracı, ticari araç, otomobil ve yolcu giriş-çıkış işlemlerine bugün 23.00 ile yarın 07.00 saatleri arasında kapatacağı ifade edildi.

Kısıtlamanın devam edip etmeyeceği bilinmiyor

Yapılan açıklamada Kipi Gümrük Kapısı TIR aracı, ticari araç, otomobil ve yolcu giriş-çıkış işlemlerine kapatılacağı belirtilirken;

“Yunanistan Kipi Gümrük Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 07.08.2020 tarihinde saat 23.00’den başlamak üzere 08.08.2020 saat 07.00’ye kadar Kipi Gümrük Kapısı, TIR aracı, ticari araç, otomobil ve yolcu giriş-çıkış işlemlerine kapatılacaktır. Kısıtlamanın sonraki zamanlarda devam edip, etmeyeceği ise İpsala Gümrük Müdürlüğü'müze bildirilecektir” ifadeleri kullanıldı.