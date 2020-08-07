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Kastamonu Cide'de orman yangını! Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

Kastamonu’nun Cide ilçesi sahilinde çıkarak yaklaşık 200 hektarlık alana yayılan ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangına, toplam 15 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak, 5 su tankerinin müdahaleleri devam ediyor. Yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

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Yangın, Kastamonu’nun Cide ilçesi Soğucak köyünde bulunan yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Soğucak köyü sahiline yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ormanlık alana ulaşımın olmaması nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede yangının çıktığı alana ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise ellerine aldıkları ağaç dalları ile yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için söndürme çalışmalarında ekiplere yardım etti.

Yangın Büyüyor

Kontrol altına alınamayan ve büyümeye devam eden yangını söndürebilmek için bölgeye 2 yangın helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam edilirken, destek amaçlı bir uçağın da bölgeye yönlendirildiği öğrenildi. Toplam 15 arazözün, 2 helikopter, 1 uçak ve 5 su tankerinin müdahale ettiği yangın, bölgedeki rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Ekipler ve vatandaşlar çıkan yangının daha fazla yere sıçramaması ve kontrol alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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