Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’ın güneyindeki Calicut kentinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü. En az 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

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7’si mürettabat 184’ü yolcu olan toplam 191 kişiyi taşıyan bir Air India Express uçağı Hindistan’ın güneyindeki Calicut kentinde düştü.

Polis Departmanı Dubai’den gelen uçağın yere sert bir iniş yapmasının ardından ikiye ayrıldığını açıkladı.

Olayın ardından biri pilot olmak üzere en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.