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Lübnan Devlet Başkanı: Patlamada harici müdahale olasılığı var

Demirören Haber Ajansı

Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn, Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Avn, "Harici müdahale olasılığı var" dedi. 

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Lübnan’ın Beyrut kentindeki limanda meydana gelen patlamada 150'den fazla kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi de yaralandı. Ülke felaketle sarsılırken; patlama ilişkin soruşturmalar da devam ediyor. Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn, yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var" dedi.

"Soruşturmanın üç aşaması var"

Avn, yürütülen soruşturmanın üç aşaması olacağını ifade etti. İlk olarak patlayıcı maddelerin ne şekilde limana getirildiği ve depolandığının belirleneceğini belirten Avn, ikinci aşamada patlamanın bir ihmal mi yoksa bir kaza sonucu mu gerçekleştiğinin belirleneceğini söyledi. Son aşama olarak da harici müdahale olasılığının değerlendirileceğini aktardı.

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