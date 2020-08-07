BIST 1.061
DOLAR 7,28
EURO 8,58
ALTIN 472,08
HABER /  GALATASARAY
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

UEFA'dan Galatasaray'a Finansal Fair Play müjdesi

Anadolu Ajansı

UEFA, Galatasaray Kulübünün 2019-2020 yılında finansal yükümlülüklerini yerine getirdiğini, başa baş şartına uymayan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile yeni anlaşma imzalandığını açıkladı.

Abone ol

UEFA'dan yapılan açıklamada; Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB) kulüplerle yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmalarına yönelik yaptığı denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

Galatasaray Kulübünün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiği ve UEFA ile yaptığı anlaşmanın 2020-2021 sezonunda geçerli olacağı belirtildi.

Başakşehir şartları yerine getiremedi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün ise başa baş şartına uymadığı ve kulüple 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan yeni bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Anlaşmaya göre; kulübün 2020 yılında maksimum 10 milyon avro bütçe açığı verebileceği, 2023-2024 sezonuna kadar hesaplarını denkleştirmeyi taahhüt ettiği ve UEFA gelirlerinden 300 bin avro kesilmesini kabul ettiği ifade edildi.

Taahhütlerin karşılanmaması durumunda ise 1,2 milyon avro daha kesinti yapılacağı bildirildi.

Kulübün UEFA listesine 2020-2021 sezonunda 22 oyuncu, 2021-2022 sezonunda 23 oyuncu kaydedebileceği, anlaşmaya uyulmaması halinde sonraki iki sezonda sınırlamanın devam edeceği aktarıldı.

UEFA, FFP kapsamında 2013 yılında kulüplerin mali gelir giderlerini başa baş dengelemek için mali kontrol kurulu kurdu. Bu kurul, UEFA yarışmalarına katılan kulüplerin borçlarının olup olmadığını kontrol ediyor, şartları yerine getirmeyen kulüplere gerekli yaptırımları uyguluyor. UEFA yarışmalarına katılacak kulüplerin son üç yıllık mali raporları analiz edilerek değerlendirmeye alınıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
AVM'ler yeniden kapanıyor! Birinci perde reklamdı asıl film yeni başlıyor
Bir haftada bulaşma biter diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 5 önlemi açıkladı
Süleyman Soylu'nun attığı Berat Albayrak twiti gündem oldu
Hindistan'da uçak kazası Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fahrettin Altun'dan ekonomi yorumu: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil
Lübnan Devlet Başkanı: Patlamada harici müdahale olasılığı var
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de okulların açılması için onay çıktı!
Yemen'de sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu Cide'de orman yangını! Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
Şırnak’ta feci kaza: Kamyonun altında kaldı feci şekilde can verdi
Çorum Kargı'da düğünlerde her türlü yemek ve ikram yasaklandı
Emir Elidemir yaşı kaç Masterchef Emir kimdir nereli sevgilisi var mı?
Yorumlar 1 yorum