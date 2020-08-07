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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Ağustos Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 7 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 56 bin 726 yeni test yapıldı, 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450, vefat sayısı 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

"Tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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