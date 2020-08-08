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Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: 12 Ağustos'ta onaylanacak

RUSYA geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacağını duyurdu.

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Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Oleg Gridnev, ilk Kovid-19 aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacaklarını söyledi. Şu anda aşının üçüncü aşamada olduğunu belirten Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, denemelerin önemine vurgu yaptı.

Rusya'da aşı önce sağlık personelleri ve yaşlı vatandaşlara uygulanacak.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko Rusya'da toplu aşı çalışmalarına ekim ayında başlanacağını duyurmuştu.

Dünyada tescillenmiş ilk koronavirüs aşısı olacak

Sputnik'te yer alan habere göre Gamaley Enstitüsü’nün Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirdiği aşı, 12 Ağustos’ta tescil edilmesinin ardından dünyada tescillenmiş ilk koronavirüs aşısı olacak.

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